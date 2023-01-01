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דואר ישראל

דואר ישראל

israelpost.co.il

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Ізраїльська пошта — торгова назва Ізраїльської поштової компанії (на івриті: דואר ישראל, латинізовано: Do'ar Yisra'el), яка раніше називалася Поштове управління Ізраїлю, яка є державною корпорацією, яка надає поштові послуги в Ізраїлі.

Вебсайт: israelpost.co.il

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