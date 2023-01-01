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ABC Australia

ABC Australia

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Вебсайт: abc.net.au

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Австралійська телерадіомовна корпорація, колишня Австралійська телерадіомовна комісія, є національним мовником Австралії. Він в основному фінансується за рахунок прямих грантів від австралійського уряду та керується правлінням, призначеним урядом того часу.

Вебсайт: abc.net.au

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