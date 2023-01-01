Services Australia

Служби Австралії, раніше Департамент соціальних служб, а раніше Департамент соціального забезпечення, є виконавчим органом уряду Австралії, відповідальним за надання низки соціальних послуг, медичних виплат, виплат аліментів та інших послуг громадянам Австралії та постійним мешканцям, які відповідають вимогам .

Вебсайт: servicesaustralia.gov.au

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