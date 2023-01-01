UMANG надає єдину платформу для всіх громадян Індії для доступу до загальноіндійських послуг електронного уряду, починаючи від центральних і закінчуючи місцевими органами влади та іншими службами, орієнтованими на громадян.

Вебсайт: web.umang.gov.in

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «UMANG». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.