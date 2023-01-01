NPTEL, ініціатива електронного навчання 7 індійських технологічних інститутів (IITs) та Індійського наукового інституту (IISc) за підтримки MHRD, Govt. Індії.

Вебсайт: nptel.ac.in

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