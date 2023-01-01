Rain — це криптовалютна брокерська компанія, яка дозволяє купувати, продавати, обмінювати та зберігати біткойни, ефіріум та понад 70 інших криптовалют онлайн. Маючи офіси на Близькому Сході, Rain надає свої послуги за стандартами фінансових установ. Rain має ліцензію Центрального банку Бахрейну як платформу для торгівлі криптовалютою.

Вебсайт: rain.com

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