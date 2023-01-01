WebCatalog
Rain

Rain

rain.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Rain» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Rain — це криптовалютна брокерська компанія, яка дозволяє купувати, продавати, обмінювати та зберігати біткойни, ефіріум та понад 70 інших криптовалют онлайн. Маючи офіси на Близькому Сході, Rain надає свої послуги за стандартами фінансових установ. Rain має ліцензію Центрального банку Бахрейну як платформу для торгівлі криптовалютою.

Вебсайт: rain.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Rain». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Liquid

Liquid

liquid.com

Quidax

Quidax

quidax.com

WazirX

WazirX

wazirx.com

Remitano

Remitano

remitano.com

Bitenium

Bitenium

bitenium.com

HitBTC

HitBTC

hitbtc.com

CoinDCX Pro

CoinDCX Pro

coindcx.com

Hotbit

Hotbit

hotbit.io

KuCoin

KuCoin

kucoin.com

Newton

Newton

newton.co

Coincasso

Coincasso

coincasso.com

Bitbuy

Bitbuy

bitbuy.ca

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності