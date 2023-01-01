Australia Post

Зв’язок компаній із споживачами є серцевиною комерційного процвітання та наріжним каменем прихильності Австралійської пошти до австралійського бізнесу. Оскільки підключення змінює наше життя, Австралійська пошта розвивається, щоб задовольнити майбутні потреби бізнесу, надаючи надійні сервісні рішення в роздрібній торгівлі, роздрібній торгівлі, зв’язку, фінансових послугах і пошті. Постійне вдосконалення цих послуг є нашою невпинною метою.

Вебсайт: auspost.com.au

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