Poste Italiane S.p.A. є італійським постачальником поштових послуг. Окрім надання поштових послуг, Gruppo Poste Italiane пропонує інтегрований зв’язок, поштово-ощадні продукти, логістичні, фінансові та страхові послуги по всій Італії.

Вебсайт: poste.it

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