WebCatalog
Poste Italiane

Poste Italiane

poste.it

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Poste Italiane» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Poste Italiane S.p.A. є італійським постачальником поштових послуг. Окрім надання поштових послуг, Gruppo Poste Italiane пропонує інтегрований зв’язок, поштово-ощадні продукти, логістичні, фінансові та страхові послуги по всій Італії.

Вебсайт: poste.it

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Poste Italiane». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Trustline

Trustline

trustline.in

Australia Post

Australia Post

auspost.com.au

American Express

American Express

americanexpress.com

USPS

USPS

usps.com

Ferrari

Ferrari

ferrari.com

Sharekhan

Sharekhan

sharekhan.com

Moncler

Moncler

moncler.com

Axos Bank

Axos Bank

axosbank.com

ICICI Bank

ICICI Bank

icicibank.com

SSI Web Trading

SSI Web Trading

ssi.com.vn

Backblaze

Backblaze

backblaze.com

Fiona

Fiona

fiona.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності