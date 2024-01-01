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Leevia

Leevia

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Вебсайт: leevia.com

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Leevia — це перша італійська платформа, яка дозволяє створювати, керувати та контролювати онлайн-конкурси відповідно до італійських правил про призові конкурси та європейського закону про конфіденційність (GDPR). Він надає послуги маркетинговим і комунікаційним агентствам і великим брендам для збору кваліфікованих потенційних клієнтів, залучення спільноти та підвищення впізнаваності бренду в Instagram, Facebook і Twitter. Рішення Leevia вже використали такі лідери італійського ринку, як RCS Media Group, Publicis, Puma, Mercedes, Campari, Ketchum, Grana Padano, Pirelli та LG. Продукти платформи Leevia поділяються на 4 групи: * Growth Suite, щоб збільшити існуючу базу даних користувачів і сегментувати спільноту. Усі продукти з набору (Giveaway, Instant Win тощо) можна інтегрувати через API. * Awareness Suite для підвищення впізнаваності бренду. Флагманським продуктом пакету є Instagram Contest, інтегрований із соціальною мережею на даний момент. * Engagement Suite для залучення існуючих користувачів. Серед продуктів Вікторина та Опитування. * Gamification Suite, щоб максимізувати коефіцієнт конверсії кампаній із залучення потенційних клієнтів.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для розіграшів

Вебсайт: leevia.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Leevia». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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