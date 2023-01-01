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Roster

Roster

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Вебсайт: getroster.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Кожен має вплив, і найкращі бренди використовують Roster, щоб використовувати його. За допомогою Roster компанії перетворюють пристрасних клієнтів на амбасадорів бренду, які підвищують обізнаність у соціальних мережах, стимулюють маркетингові ініціативи, як-от огляди, і збільшують дохід. Комплексний набір інструментів Roster допомагає компаніям: (1) залучати, залучати та винагороджувати спільноту (2) підвищувати впізнаваність бренду (3) використовувати вміст, створений користувачами (4) збільшувати дохід із усної інформації.

Вебсайт: getroster.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Roster». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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