Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Feathr» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Feathr is the Nonprofit Marketing Platform, purpose-built to help organizations unlock more impact and more revenue. With easy-to-use advertising, email, social media, and digital engagement tools, Feathr helps you increase awareness, boost online donations, promote events, recruit volunteers, and ultimately do more good. Flexible features and integrations let you manage campaigns across multiple channels and bring all of your data into one place.

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Вебсайт: feathr.co

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