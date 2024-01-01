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serVme

serVme

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Вебсайт: servmeco.com

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SerVme — це повна платформа для відвідувачів, яка поєднує бронювання, керування столиками, потужну маркетингову CRM, повторне залучення та опитування гостей із надійною аналітикою. Спеціально розроблена гостинна платформа serVme оптимізує операції від передньої до задньої частини будинку за допомогою потужної інтеграції з наявним стеком гостинних послуг, таким як телефони, POS, PMS, платежі та CRM. Наша місія полягає в тому, щоб операторам ресторанів було неймовірно легко оптимізувати свою діяльність і приймати більш обґрунтовані рішення, щоб збільшити дохід (придбання) і підтримувати тривалі зв’язки з вашими клієнтами (залучення та утримання). SerVme керує ресторанами, готелями, які керують ресторанами, корпоративними групами ресторанів і напоїв і нічними клубами. Ви можете отримати доступ до SerVme на кількох пристроях: веб-програмі, планшеті та рідній програмі на iOS та Android. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.servmeco.com

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для керування приміщеннями

Вебсайт: servmeco.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «serVme». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Skedda

Skedda

skedda.com

Aisle Planner

Aisle Planner

aisleplanner.com

Tripleseat

Tripleseat

tripleseat.com

Event Temple

Event Temple

eventtemple.com

Propared

Propared

propared.com

EventsX

EventsX

eventsx.com

VenueArc

VenueArc

venuearc.com

QReserve

QReserve

get.qreserve.com

MeetingPackage

MeetingPackage

meetingpackage.com

Locaboo

Locaboo

locaboo.com

Harpsen

Harpsen

harpsen.com

Releventful

Releventful

app.releventful.com

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WebBookingPro

webbookingpro.com

OpenTable

OpenTable

opentable.com

Guestplan

Guestplan

guestplan.com

SevenRooms

SevenRooms

sevenrooms.com

Menurio

Menurio

menurio.com

Resy

Resy

resy.com

Forbes Travel Guide

Forbes Travel Guide

forbestravelguide.com

Apicbase

Apicbase

apicbase.com

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