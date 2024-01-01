SerVme — це повна платформа для відвідувачів, яка поєднує бронювання, керування столиками, потужну маркетингову CRM, повторне залучення та опитування гостей із надійною аналітикою. Спеціально розроблена гостинна платформа serVme оптимізує операції від передньої до задньої частини будинку за допомогою потужної інтеграції з наявним стеком гостинних послуг, таким як телефони, POS, PMS, платежі та CRM. Наша місія полягає в тому, щоб операторам ресторанів було неймовірно легко оптимізувати свою діяльність і приймати більш обґрунтовані рішення, щоб збільшити дохід (придбання) і підтримувати тривалі зв’язки з вашими клієнтами (залучення та утримання). SerVme керує ресторанами, готелями, які керують ресторанами, корпоративними групами ресторанів і напоїв і нічними клубами. Ви можете отримати доступ до SerVme на кількох пристроях: веб-програмі, планшеті та рідній програмі на iOS та Android. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.servmeco.com

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Вебсайт: servmeco.com

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