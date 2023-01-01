Менеджер каналів і механізм бронювання з AI. PMS, Channel Manager, Booking Engine, Metasearch hub, Revenue Manager (динамічні ціни з підрахунком AI), mini CRM, Task Manager, Virtual Concierge! Хмарна комплексна інтегрована платформа для управління готелями, хостелами, квартирами (будинками для відпочинку) для збільшення прибутку, оптимізації операцій і надання гостям незабутніх вражень.

Вебсайт: webbookingpro.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «WebBookingPro». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.