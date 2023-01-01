WebCatalog

Google Ad Manager

Google Ad Manager

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: admanager.google.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Google Ad Manager» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Google Ad Manager пропонує видавцям повну систему доходів від реклами, яка допомагає видавцям оптимізувати роботу та отримувати максимальну цінність від кожного показу.

Вебсайт: admanager.google.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Google Ad Manager». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

WebBookingPro

WebBookingPro

webbookingpro.com

Yieldbird

Yieldbird

yieldbird.com

Placements.io

Placements.io

placements.io

Google Podcast Manager

Google Podcast Manager

podcastsmanager.google.com

Google Tag Manager

Google Tag Manager

google.com

Zen Planner

Zen Planner

zenplanner.com

Cusna

Cusna

cusna.io

MyClassBoard

MyClassBoard

myclassboard.com

Google AdSense

Google AdSense

adsense.google.com

SwimClub Manager

SwimClub Manager

swimclubmanager.co.uk

Google

Google

Space

Confiant

Confiant

confiant.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності