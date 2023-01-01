Google Podcast Manager
Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.
Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Google Podcast Manager» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.
Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!
Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.
Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.
Вебсайт: podcastsmanager.google.com
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Google Podcast Manager». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.
Вам також може сподобатися
Acast Podcaster
acast.com
Deezer for Creators
creators.deezer.com
Podimo Studio
podimo.com
Google Surveys
marketingplatform.google.com
Google Podcasts
podcasts.google.com
Transistor
transistor.fm
BuySellAds Advertiser
buysellads.com
Google Tag Manager
google.com
SparkToro
sparktoro.com
Google Ad Manager
admanager.google.com
Wallet
budgetbakers.com
Captivate
captivate.fm