Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Agoda» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Agoda.com — це онлайн-туристична агенція та метапошукова система готелів, оренди житла для відпочинку, авіарейсів і трансферу з аеропорту. Вона була заснована в 2003 році і пізніше придбана Booking Holdings, ставши дочірньою компанією компанії. Близько половини бронювань Agoda здійснюється через її мобільні додатки. Agoda також пропонує програми для iOS і Android для власників готелів і нерухомості.

Вебсайт: agoda.com

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