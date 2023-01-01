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Agoda

Agoda

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Вебсайт: agoda.com

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Agoda.com — це онлайн-туристична агенція та метапошукова система готелів, оренди житла для відпочинку, авіарейсів і трансферу з аеропорту. Вона була заснована в 2003 році і пізніше придбана Booking Holdings, ставши дочірньою компанією компанії. Близько половини бронювань Agoda здійснюється через її мобільні додатки. Agoda також пропонує програми для iOS і Android для власників готелів і нерухомості.

Вебсайт: agoda.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Agoda». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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