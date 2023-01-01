Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Skyscanner» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Skyscanner — це метапошукова система та туристичне агентство, розташоване в Единбурзі, Шотландія, яке належить Trip.com Group, найбільшому онлайн-туристичному агентству в Китаї. Сайт доступний понад 30 мовами і ним користується 100 мільйонів людей на місяць. Компанія дозволяє людям досліджувати та бронювати варіанти подорожей для своїх поїздок, включаючи авіаквитки, готелі та оренду автомобілів. У порівнянні з іншими системами метапошуку для подорожей, веб-сайт нараховує більшу частку мілленіалів серед своїх користувачів.

Вебсайт: skyscanner.com

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