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Hopper

Hopper

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Вебсайт: hopper.com

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Додаток Hopper допоміг понад 70 мільйонам мандрівників знайти та забезпечити найкращі ціни на авіаквитки, готелі, будинки та оренду автомобілів – щоразу, коли вони бронюють свої подорожі – заощаджуючи своїм користувачам у середньому 65 доларів США за поїздку порівняно з іншими сайтами бронювання подорожей або програми.

Вебсайт: hopper.com

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