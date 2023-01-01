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Brightly

Brightly

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Вебсайт: brightlysoftware.com

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Event Manager™ by Brightly is an all-in-one, cloud-based facility scheduling platform that helps teams schedule, organize, and promote organization's events, ensuring teams have the right tools in place to centralize and automate the process from start-to-finish. In a world where budget dollars are scarce and cost recovery programs can have a big impact on a school's bottom line, Event Manager makes it easy to track and monitor event-related revenue. From request initiation to cost recovery analysis, Event Manager takes control of event organization, ensuring a positive community and attendee experience.

Категорії:

Education
Event Management Platforms

Вебсайт: brightlysoftware.com

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Альтернативи

Odoo

Odoo

odoo.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Whova

Whova

whova.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

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