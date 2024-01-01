Альтернативи - Brightly

Locaboo

locaboo.com

Ми уніфікуємо весь робочий процес з управління та бронювання приміщень для сучасних організацій і команд, щоб кожен отримав найлегший можливий доступ до простору, спорту та подій миттєво, будь-коли та без зусиль. Locaboo є провідною платформою для управління простором, спортом і подіями в Європі. На...