Альтернативи - Brightly
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. є американським публічним постачальником хмарних комунікацій і рішень для співпраці для бізнесу. Генеральний директор RingCentral Влад Шмуніс і технічний директор Влад Вендроу заснували компанію в 1999 році. Серед інвесторів RingCentral були Doug Leone, Sequoia Capital, David Weide...
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite – це американський веб-сайт з організації подій і продажу квитків. Сервіс дозволяє користувачам переглядати, створювати та рекламувати місцеві події. Послуга стягує плату з організаторів подій в обмін на онлайн-послуги продажу квитків, якщо подія не є безкоштовною. Eventbrite, запущена в ...
Airmeet
airmeet.com
Відкрийте для себе платформу для віртуальних самітів, онлайн-конференцій і гібридних заходів. Розроблено для взаємодії через індивідуальний досвід. Спробуйте БЕЗКОШТОВНО!
Whova
whova.com
Універсальне програмне забезпечення для керування подіями для особистих, гібридних і віртуальних подій
Skedda
skedda.com
Офіси, коворкінги, університети, спортивні майданчики, студії та церкви – це лише деякі з місць, які керують використанням своїх столів, кімнат, кортів, студій, залів та всіх інших «просторів» за допомогою Skedda.
Zoho Backstage
zoho.com
Проводьте свої події розумніше та краще. Zoho Backstage — це програмне забезпечення для керування подіями, яке дає змогу організаторам подій планувати та проводити конференції, зустрічі та презентації продуктів з більшою ефективністю та впливом.
Aisle Planner
aisleplanner.com
Просте, потужне та повне програмне рішення для сучасного професіонала проведення заходів.
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat — це програмне забезпечення для онлайн-кейтерингу та організації подій, яке збільшує продажі та спрощує бронювання ресторанів, готелів та унікальних закладів.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo — найулюбленіша у світі програма для проведення заходів. Наша платформа дає змогу кожному організатору, маркетологу, експоненту та відвідувачу розкрити силу подій.
BigMarker
bigmarker.com
Проводьте вебінари, які сподобаються вашій аудиторії. Якщо ви готові до легкого настроюваного програмного забезпечення для проведення вебінарів без завантажень і проблем, ласкаво просимо додому.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor — це просте безкоштовне рішення для продажу квитків на події будь-яких форм і розмірів. Зареєструйтеся безкоштовно, отримайте свою першу подію в прямому ефірі та продавайте квитки онлайн.
HeySummit
heysummit.com
Створюйте красиві віртуальні події, конференції, курси тощо, щоб залучати свою аудиторію та розвивати свою спільноту за допомогою маркетингу на основі подій.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — це програмна платформа для експериментального маркетингу, яка пропонує персоналізовані онлайн-запрошення, реєстрацію гостей, мобільну реєстрацію та цифрову активацію. Наше провідне програмне забезпечення також дозволяє маркетологам включати дані про важливі події до решти показників про...
Goldcast
goldcast.io
Goldcast — це спеціальна платформа B2B Events Platform, яка трансформує маркетинг за допомогою легкого розміщення цікавих цифрових та особистих заходів. Тисячі корпоративних B2B-маркетологів із таких компаній, як Adobe, Microsoft, Zuora та Mailchimp, використовують Goldcast для збільшення відвідуван...
Event Temple
eventtemple.com
Відзначене нагородами програмне забезпечення для управління готелями та закладами Заощаджуйте час і збільшуйте дохід за допомогою нашого простого у використанні рішення для готелів і закладів.
Swapcard
swapcard.com
Проводьте розумніші виставки та конференції без головного болю Swapcard — це проста у користуванні платформа для реєстрації та залучення учасників, створена для збільшення доходу від ваших заходів.
EventX
eventx.io
«Події будь-де, будь-коли та для всіх». Події – це місце, де відбуваються значущі зв’язки та обмін знаннями. Ми тут, щоб зробити події простими та ефектними. EventX — це відзначена нагородами платформа SaaS для віртуальних подій і комплексне рішення для управління подіями. Ми пропонуємо рішення для ...
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja дозволяє створювати, проводити та ділитися вебінарами без жодних турбот. Почніть сьогодні та створіть свій перший вебінар за 10 секунд.
AnyRoad
anyroad.com
Провідна маркетингова платформа досвіду для роботи та оптимізації подій і досвіду, підвищення лояльності до бренду та підвищення рентабельності інвестицій.
Eventeny
eventeny.com
Для цього у вас є система організації подій! Легко керуйте всім, що стосується ваших особистих, гібридних та онлайн-подій, усе в одному зручному місці!
Hubilo
hubilo.com
Створюйте кращі заходи, які принесуть реальний дохід. Кожна подія — це можливість збільшити дохід — незалежно від того, де вона відбувається. Пріоритезуйте конвеєр з єдиної платформи з вебінарами, переглядами, демонстраціями, конференціями та особистими подіями, які перетворюють.
Propared
propared.com
Propared – Програмне забезпечення для планування виробництва для організації мистецтва та заходів
Trybooking
trybooking.com
Продавайте квитки онлайн за допомогою улюбленої системи бронювання подій Австралії. Наша система бронювання квитків на будь-які події, від невеликих зібрань до великих фестивалів, допоможе вам.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla дозволяє вам налаштовувати спеціальні реєстраційні форми, надсилати запрошення електронною поштою та керувати скасуваннями в одному місці. Учасники заходу можуть зареєструватися онлайн і здійснювати безпечні онлайн-платежі.
EventsX
eventsx.com
Фірмова платформа віртуальних подій EventsX полегшує підготовку успішних подій. Залиште всю важку роботу нам. Наша віртуальна платформа подбає про все: від початкової підготовки до маркетингу та хостингу. А наші безоплатні послуги та спеціалізовані менеджери з успіху будуть доступні, щоб допомогти в...
VenueArc
venuearc.com
VenueArc — це автоматизоване хмарне програмне забезпечення нового покоління для бронювання місць і керування подіями для бронювання та керування вашими театрами та центрами виконавських мистецтв.
serVme
servmeco.com
SerVme — це повна платформа для відвідувачів, яка поєднує бронювання, керування столиками, потужну маркетингову CRM, повторне залучення та опитування гостей із надійною аналітикою. Спеціально розроблена гостинна платформа serVme оптимізує операції від передньої до задньої частини будинку за допомого...
QReserve
get.qreserve.com
Гнучка та зручна платформа планування для легкого керування обладнанням, лабораторіями, кімнатами для переговорів, зручностями, людьми тощо, надаючи при цьому широкий спектр звітів і фінансових можливостей. За допомогою QReserve: - Встановлення детальних правил доступу до ресурсів - Збирання форм бр...
MeetingPackage
meetingpackage.com
Продавайте свої конференц-зали та послуги в Інтернеті з доступністю в реальному часі та динамічними цінами. Отримуйте миттєві бронювання або запити на пропозиції безпосередньо через власний веб-сайт за допомогою нашої системи бронювання.
Locaboo
locaboo.com
Ми уніфікуємо весь робочий процес з управління та бронювання приміщень для сучасних організацій і команд, щоб кожен отримав найлегший можливий доступ до простору, спорту та подій миттєво, будь-коли та без зусиль. Locaboo є провідною платформою для управління простором, спортом і подіями в Європі. На...
Harpsen
harpsen.com
Harpsen — це комплексне програмне забезпечення для організації подій, створене для індустрії весіль та заходів.
Releventful
app.releventful.com
Releventful надає власникам бізнесу в індустрії подій комплексний набір інструментів, розроблений, щоб підтримувати їх упорядкованість і зв’язок, заощаджуючи час і гроші,
Mazévo
gomazevo.com
Mazévo розташована поблизу Денвера, штат Колорадо, і була заснована в 2019 році Діном Евансом, засновником Dean Evans and Associates і творцем системи програмного забезпечення EMS Scheduling Software. Mazévo — це невелика й активна команда, яка займається наданням найкращого програмного забезпечення...
Venuerific
venuerific.com
Venuerific — це універсальне програмне забезпечення для керування заходами, розташованими за межами Південно-Східної Азії. Сотні компаній скористалися перевагами розширеного програмного забезпечення для керування приміщеннями, такими як CRM, звітування та статистика, інтелектуальне планування, керув...
Venjue
venjue.com
Venjue — це універсальний інструмент для керування приміщеннями, розроблений, щоб допомогти компаніям, які проводять заходи, перетворити більше запитів на гостей. Від першого запиту до останнього гостя Venjue допоможе вам оптимізувати кожен аспект ваших подій, дозволяючи обробляти більший обсяг бізн...
MICE Operations
miceoperations.com
MICE Operations пропонує потужне онлайн-програмне забезпечення для планування та керування подіями для місць проведення подій, кейтерингових компаній і професіоналів. Планування заходів – не турбуйтеся про документи Word, електронні листи та пошук інформації в різних місцях. MICE забезпечує впевнені...
Perfect Venue
perfectvenue.com
Розпочніть БЕЗКОШТОВНУ ПРОБНУ ВЕРСІЮ сьогодні на PerfectVenue.com! Кредитна картка не потрібна. Perfect Venue допомагає незалежним ресторанам, гостинним групам і всім типам закладів, надаючи просту у використанні та доступну систему, яка спрощує процес продажу подій. Perfect Venue дозволяє нашим клі...
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker надає B2B-організаціям одне з найповніших комплексних програмних засобів для керування подіями (EMS) і команду експертів, присвячених масштабуванню залучення. Наша платформа надає учасникам можливість спілкуватися та взаємодіяти багатьма значущими способами не лише до, під час і після кож...
Delegia
delegia.se
Delegia Event — це система подій, яка допомагає вам керувати заходом від реєстрації до моніторингу з можливістю надсилання запрошень електронною поштою та SMS, підрахунків, обробки платежів тощо.
CrowdPass
crowdpass.co
CrowdPass — це перше наскрізне рішення для керування подіями, яке забезпечує безпечність, розумність та ефективність подій.
eventPower
eventpower.com
eventPower надає Event Producers потужне спеціальне рішення для реєстрації онлайн і на місці. Система пропонується як послуга «зроби сам» або індивідуальне повне сервісне рішення.
run.events
run.events
run.events — це глобальне програмне забезпечення для управління підприємством SaaS на основі ШІ для професійних організаторів подій і конференцій. Рішення розроблено таким чином, щоб його було легко налаштувати та використовувати, хмарну платформу керування подіями, яка містить можливості корпоратив...
POSH
posh.vip
Маркетинг подій став простим. POSH надає організаторам заходів набір інструментів для керування будь-якими подіями.
Cadence
eventcadence.com
Cadence — це універсальна платформа для планування, проведення та проведення особистої чи віртуальної події вашої мрії. Завдяки приголомшливим зображенням, спеціальним кольорам і унікальним логотипам ваш бренд стане розширенням нашої платформи. Незалежно від того, чи це віртуальна конференція компан...
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves — це рішення для організації конференцій для дослідників та організаторів заходів. З Fourwaves ви можете легко керувати будь-якими науковими подіями від віртуальних постерних сесій до глобальних конференцій. Деякі функції включають: - Конструктор веб-сайтів подій - Інструменти реєстрації т...
Eventmix
eventmix.live
Eventmix — це проста у використанні платформа для віртуальних і гібридних подій, яка дозволяє організаторам за лічені хвилини проводити події з власного веб-сайту. Eventmix надає вам усі необхідні інструменти, щоб не лише легко проводити та монетизувати свої події, але й підтримувати зацікавленість ...
Expo Pass
expopass.com
У Expo ми полегшуємо будь-які заходи за допомогою технологічної платформи Expo Pass. Наші перспективні технології дають організаторам інструменти для планування, відстеження та проведення будь-яких заходів, як особистих, так і віртуальних. А наші інтуїтивно зрозумілі продукти створені для того, щоб ...
KonfHub
konfhub.com
Представляємо KonfHub: універсальну платформу для захоплюючих та ефективних подій. Ви втомилися від жонглювання кількома платформами та зусиль, щоб ефективно керувати подіями? Не дивіться далі, ніж KonfHub – комплексне рішення для організації подій, призначене для оптимізації процесу організації под...
webMOBI
webmobi.com
webMOBI — це комплексне програмне забезпечення для керування подіями нового покоління на основі штучного інтелекту та CRM для відвідувачів. Він пропонує додатки для проведення подій, веб-сайт, реєстрацію, живі опитування, опитування, живі карти, додатки для кількох подій, послуги з формування потенц...
Azavista
azavista.com
Azavista — це рішення для організаторів корпоративних заходів, які прагнуть оптимізувати процеси планування заходів. Ми пропонуємо повний набір технологічних рішень для проведення заходів, придатних для будь-якої події у вашому календарі, які допоможуть вам підвищити ефективність, покращити спілкува...
Momice
momice.com
Momice пропонує програмне забезпечення та знання для проведення заходів для професіоналів. Програмне забезпечення Momice дозволяє фахівцям з подій оптимізувати свій веб-сайт подій, реєстрацію, розсилку подій, продаж квитків, взаємодію з аудиторією, реєстрацію на місці та оцінку подій (опитування) ус...
Planning Pod
planningpod.com
Універсальне програмне забезпечення № 1 для організації подій та організації подій. Подивіться, як понад 20 тисяч професіоналів заощаджують понад 62 години на місяць і оптимізують процеси та комунікації за допомогою нашого повного програмного забезпечення для керування онлайн-подіями
Notified
notified.com
Notified Event Cloud пропонує найповнішу в світі наскрізну технологію подій і супутні послуги для створення й керування подіями. Керуйте всім життєвим циклом своїх подій, незалежно від місця, формату, розміру чи тривалості – від окремих сеансів до постійного досвіду. Notified дозволяє організаторам ...
inwink
inwink.com
inwink — це маркетингова SaaS платформа BtoB, яка дозволяє компаніям демонструвати свої бренди та залучати свою аудиторію за допомогою: - особистих, онлайнових і гібридних заходів; - постійно активні онлайн-спільноти на спеціальних веб-сайтах; - централізовані, високозахищені дані, строго розділені ...
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium спрощує створення живих, гібридних і віртуальних подій і максимізує цінність онлайн-навчання за допомогою єдиної гнучкої платформи, розробленої для фіксації взаємодії людей, ідей і знань. Програмним продуктам компанії довіряють понад 900 організацій, орієнтованих на контент, у всьому світі, ...
Attendease
attendease.com
Передове програмне забезпечення для корпоративних заходів і планування зустрічей. Attendease — це найкраще рішення для організації заходів для планувальників і організаторів зустрічей. Від особистого до гібридного та віртуального, наша платформа охоплює всі аспекти стилю життя вашої події. Просуйте ...
Eventene
eventene.com
Eventene — це комплексна система керування подіями для створення, організації та проведення всіх подій на одній платформі. Eventene пропонує найсучасніше, гнучке та масштабоване рішення, незалежно від того, чи відбуваються ваші заходи: особисті, віртуальні чи гібридні.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia — це універсальна платформа для організації подій, яка допомагає великим корпораціям створювати унікальні особисті, гібридні та віртуальні події. Настроювані функції Eventtia та інтеграція API дозволяють провідним світовим компаніям ефективно керувати відвідувачами, створювати цікаві кампан...
Edenkit
edenkit.com
Edenkit допоможе вам: - миттєво створити цифрову присутність, запустивши веб-сторінку події, мобільний додаток, реєстрацію та маркетингову кампанію спільноти за лічені хвилини - все на основі вашого вмісту - побудувати лояльні стосунки, дати спікерам, спонсорам і експонентам можливість розповісти св...