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Eventee

Eventee

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Вебсайт: eventee.co

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Завдяки інтуїтивно зрозумілому та красивому інтерфейсу як мобільного, так і веб-додатку, наші клієнти можуть охопити понад 70% бази користувачів за подію. Функції Eventee дозволяють ефективно керувати своєю подією, підвищити залученість відвідувачів і покращити загальний досвід події. Включені функції: планування подій, запитання й опитування в прямому ефірі, трансляція в прямому ефірі, бронювання семінарів, стрічка новин, мережа, презентація партнерів, індивідуальні інтеграції, власний брендинг, аналітика подій тощо. Розпочніть безкоштовну пробну версію на https://eventee.co!

Категорії:

Entertainment
Event Planning Software

Вебсайт: eventee.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Eventee». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Odoo

Odoo

odoo.com

Whova

Whova

whova.com

Wrike

Wrike

wrike.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Tripleseat

Tripleseat

tripleseat.com

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Perfect Venue

Perfect Venue

perfectvenue.com

Attendease

Attendease

attendease.com

PheedLoop

PheedLoop

pheedloop.com

RainFocus

RainFocus

rainfocus.com

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