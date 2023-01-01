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SevenRooms

SevenRooms

sevenrooms.com

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Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Ваша пристрасть на основі даних. Платформа SevenRooms для обслуговування та утримання гостей допомагає операторам гостинності створювати виняткові враження, які підвищують прибутковість і повторюють бізнес.

Вебсайт: sevenrooms.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «SevenRooms». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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