Ваша пристрасть на основі даних. Платформа SevenRooms для обслуговування та утримання гостей допомагає операторам гостинності створювати виняткові враження, які підвищують прибутковість і повторюють бізнес.

Вебсайт: sevenrooms.com

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