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Toast

Toast

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Вебсайт: toasttab.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Toast — це торгова точка ресторану та система управління, яка допомагає ресторанам покращити роботу, збільшити продажі та створити кращий досвід для гостей.

Вебсайт: toasttab.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Toast». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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