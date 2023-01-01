Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «TouchBistro» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

TouchBistro - це комплексна система управління рестораном. Розширені функції. Інтуїтивно зрозуміла платформа. Збільшуйте продажі, радуйте гостей, економте час і гроші. Вивчайте більше!

Вебсайт: touchbistro.com

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