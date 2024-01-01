Rezku POS

Rezku POS

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Вебсайт: rezku.com

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Rezku — це найпотужніша на сьогоднішній день система торгових точок ресторанів і багато іншого. Rezku має все необхідне концепціям обслуговування продуктів харчування та напоїв для розвитку свого бізнесу, включаючи онлайн-замовлення з білими етикетками, розширену звітність, управління запасами, онлайн-інтеграцію третіх сторін і централізоване керування замовленнями. Rezku містить багато пропозицій, включаючи рекламні інструменти, які, як доведено, підвищують прибутки. З розширеними купонами, бонусами лояльності та винагородними балами, програмою подарункових карток і додатковим додатком для індивідуальних замовлень для смартфонів. Секретна зброя досвідчених рестораторів, Rezku створена для того, щоб відповідати справжнім світовим викликам управління будь-якою концепцією барів і ресторанів. Rezku дає вам безпрецедентну силу та контроль, які ви просто повинні побачити та відчути на собі.
Категорії:
Business
Ресторанні POS системи

Вебсайт: rezku.com

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