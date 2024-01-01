Haddock

Haddock

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Вебсайт: haddock.app

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пікша — це фінтех-технологія SaaS, яка допомагає ресторанам підвищити свою маржу завдяки контролю витрат у реальному часі. Ми використовуємо штучний інтелект і оптичне розпізнавання символів, щоб оцифрувати документи, експортувати всі дані та доставляти їх до ресторану в режимі реального часу. Це так само просто, як сфотографувати рахунок-фактуру та завантажити його. Ми також інтегруємося з кількома різними POS, що робить це ще простіше. Ми допомагаємо дізнатися про прибутки та збитки ресторанів, маржу, коливання цін і багато іншого, що стосується бізнесу. Завдяки пікші ресторани можуть контролювати коливання цін і приймати кращі бізнес-рішення на основі оновлених даних у реальному часі.

Вебсайт: haddock.app

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