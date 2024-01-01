Choice QR

Choice QR

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Вебсайт: choiceqr.com

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Choice — це комплексне рішення для зв’язку між ресторанами та їх гостями: QR-платежі, замовлення столиків, цифрове меню, веб-доставка їжі на винос, бронювання столиків і CRM для гостей. Ми прагнемо стати для ресторанів основним інструментом спілкування з гостями всередині та поза рестораном. - у 25+ країнах - Зареєстровано понад 12500 установ - 85 + мільйонів сканувань QR - Зроблено понад 1,5 мільйона замовлень - 20+ мільйонів переглядів на рік - $ 25+ мільйонів обороту наших клієнтів на рік

Вебсайт: choiceqr.com

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