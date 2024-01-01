lementary POS — це ваш мобільний касовий апарат або комплексна система торгових точок, розроблена відповідно до ваших конкретних вимог. За єдину справедливу ціну ви отримуєте доступ до незліченних функцій, призначених для спрощення та прискорення ваших бізнес-процесів, а також до необмеженої кількості користувачів і підключених пристроїв. За допомогою Elementary POS ви можете отримати доступ до гнучкого модуля продажів і віртуального офісу, забезпечуючи доступ у дорозі до статистики продажів, управління запасами та багато іншого. Elementary POS ідеально підходить для малих і середніх компаній, фрілансерів, а також тих, хто починає новий бізнес. Це зручна, комплексна система, розроблена для зростання разом із вашою компанією. Незалежно від того, чи потрібен вам єдиний мобільний касовий апарат чи більш складна система, Elementary POS можна адаптувати саме до ваших потреб. Ви можете уявити це як конструкторську гру, яку можна сформувати точно відповідно до вимог вашої бізнес-моделі. За лічені хвилини ви можете підключити Elementary POS до зовнішніх пристроїв, таких як дисплеї клієнтів, кухонні дисплеї, пристрої для зчитування штрих-кодів або платіжні термінали — все у формі планшетів, мобільних телефонів з Android або спеціалізованих пристроїв. Додаток надає широкий спектр функцій, включаючи продажі, дистанційне замовлення, управління запасами, розширену статистику продажів і звіти, а також віртуальний офіс, який дозволяє вам керувати своїм бізнесом з будь-якого місця. Ви можете додати до свого облікового запису необмежену кількість користувачів і касових апаратів. Elementary POS працює на будь-якому мобільному телефоні чи планшеті з Android, позбавляючи вас від інвестицій у дороге обладнання.

Вебсайт: elementarypos.com

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