Restora POS

Restora POS

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Вебсайт: restorapos.com

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Restora POS — це рішення автоматизації нового покоління для підприємців ресторанного бізнесу. Чудове програмне забезпечення для виставлення рахунків POS для ресторану, яке може обробляти всі операції у вашому ресторані. Restora POS запропонувала вдосконалене цифрове рішення для управління, безпроблемну технологію, оперативну онлайн/офлайн систему та кваліфіковану команду підтримки для резервного копіювання. Важливі характеристики Restora POS: => Швидка підтримка => Потужна інтеграція веб-сайту та програми => Хмарна система виставлення рахунків POS => Можливості місячної та піврічної підписки Основний продукт Restora POS: => Програмне забезпечення для керування рестораном => Програмне забезпечення для керування запасами ресторану = > Програмне забезпечення POS для ресторанів => Система онлайн-замовлення їжі => Програмне забезпечення Cloud Kitchen Важливий тип бізнесу, який пропонує Restora POS: => Бари та пивоварні => Пекарні та кондитерські вироби => Бургерні та сендвічні => Ресторан Fine-Dine => Ресторан швидкого обслуговування => Франчайзинговий ресторан => Ресторан-їдальня => Фуд-корт => Cloud Kitchen Restora POS — це не просто рішення для автоматизації ресторану, а найкраще комплексне рішення для будь-якого типу та розміру ресторану. Крім того, Restora POS тісно інтегрована з веб-сайтом, додатком і сторонніми компаніями доставки для ефективної та безперебійної доставки, а також покращує онлайн-видимість у різних соціальних мережах.
Категорії:
Business
Ресторанні POS системи

Вебсайт: restorapos.com

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