Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Foodics» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
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Foodics — це комплексне рішення для управління ресторанами та торговими точками, яке допомагає власникам підприємств будь-якого розміру та типу здійснювати свою діяльність безперебійно та з точністю. Ми є дверима для власників ресторанів в екосистему, яка дозволяє їм отримати вигоду від багатьох інтеграцій сторонніх послуг, таких як агрегатори доставки, бухгалтерський облік, фінанси, лояльність, бізнес-аналітика, управління доставкою та інші. Ми присвячуємо себе розширенню можливостей спільноти F&B технологіями, щоб сприяти їхньому зростанню. Ми вивели ініціативи з підтримки громади на новий рівень, запустивши 2 фінансові продукти. 1. Платіжне рішення, інтегроване з Foodics RMS & POS, що дає змогу спростити процес оформлення замовлення та безперебійне завершення дня та операції звірки. 2. Програма мікрокредитування для малих підприємств для фінансування їх діяльності та підживлення їхніх планів зростання.
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