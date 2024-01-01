Foodics — це комплексне рішення для управління ресторанами та торговими точками, яке допомагає власникам підприємств будь-якого розміру та типу здійснювати свою діяльність безперебійно та з точністю. Ми є дверима для власників ресторанів в екосистему, яка дозволяє їм отримати вигоду від багатьох інтеграцій сторонніх послуг, таких як агрегатори доставки, бухгалтерський облік, фінанси, лояльність, бізнес-аналітика, управління доставкою та інші. Ми присвячуємо себе розширенню можливостей спільноти F&B технологіями, щоб сприяти їхньому зростанню. Ми вивели ініціативи з підтримки громади на новий рівень, запустивши 2 фінансові продукти. 1. Платіжне рішення, інтегроване з Foodics RMS & POS, що дає змогу спростити процес оформлення замовлення та безперебійне завершення дня та операції звірки. 2. Програма мікрокредитування для малих підприємств для фінансування їх діяльності та підживлення їхніх планів зростання.

Вебсайт: foodics.com

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