Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «OpenTable» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Робіть онлайн-бронювання, читайте відгуки відвідувачів про ресторани та заробляйте бали на безкоштовне харчування. OpenTable — це мережа онлайн-бронювання ресторанів високої кухні в реальному часі.

Вебсайт: opentable.com

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