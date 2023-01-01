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OpenTable

OpenTable

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Вебсайт: opentable.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Робіть онлайн-бронювання, читайте відгуки відвідувачів про ресторани та заробляйте бали на безкоштовне харчування. OpenTable — це мережа онлайн-бронювання ресторанів високої кухні в реальному часі.

Вебсайт: opentable.com

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