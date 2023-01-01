Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Clipboard Health» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

ПРАЦЮЙТЕ ТАК, ЯК ХОЧЕТЕ. Знайдіть добові зміни у вашому регіоні. Незалежно від того, чи є ви медсестрою чи іншим медичним працівником, який бажає отримати додаткові зміни у вашому регіоні, чи медичним закладом із короткостроковою чи довгостроковою потребою у персоналі, Clipboard Health — це рішення, яке вам потрібно.

Вебсайт: clipboard.health

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Clipboard Health». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.