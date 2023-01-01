Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «itch.io» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

itch.io — це простий спосіб пошуку, завантаження та розповсюдження інді-ігор онлайн. Незалежно від того, чи ви розробник, який хоче завантажити свою гру, чи просто хтось, хто шукає щось нове для гри, itch.io допоможе вам.

Вебсайт: itch.io

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