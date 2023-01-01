Hacker101 — це безкоштовний клас для веб-безпеки. Незалежно від того, чи ви програміст, який цікавиться винагородами за помилки, чи досвідчений спеціаліст із безпеки, у Hacker101 є чого вас навчити.

Вебсайт: hacker101.com

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