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Remind

Remind

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Вебсайт: remind.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Незалежно від того, чи потрібен вам спосіб охопити та залучити сім’ї чи поділитися ресурсами, які допоможуть зацікавленим сторонам навчати та вчитися, Remind допоможе вам залишатися на зв’язку зі шкільною спільнотою.

Вебсайт: remind.com

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