Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «SpinOffice CRM» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Залишайтеся на зв’язку зі своїми діловими контактами, співпрацюйте як одна команда та об’єднуйте своїх клієнтів, потенційних клієнтів та інших зацікавлених сторін разом із усією своєю комунікацією, діяльністю, документами та файлами в спільній базі даних.

Вебсайт: spinoffice-crm.com

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