Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CalendarWiz» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Shared calendars for teams and communities. Collaborate with your team, share events and activities, or manage private schedules. Calendars, event boards, and other plugins are quickly embedded in any website. Send invites and reminders, and prevent double bookings.

Вебсайт: calendarwiz.com

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