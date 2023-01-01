WebCatalog

Jurnee

Jurnee

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Вебсайт: jurnee.io

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

The global platform for all your team events. Access hundreds of cool experiences, book in minutes and streamline your internal processes all in one place. Set up your policies, define your budget and access hundreds of activities to make sure your teams stay connected wherever they are.

Категорії:

Entertainment
Other Event Management Software

Вебсайт: jurnee.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Jurnee». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Paperless Post

Paperless Post

paperlesspost.com

Magnetiq

Magnetiq

magnetiq.io

SlidesUp

SlidesUp

slidesup.com

PouchNATION

PouchNATION

pouchnation.com

Minimob

Minimob

minimob.com

LiveVoice

LiveVoice

livevoice.io

Lets.events

Lets.events

lets.events

Inviter

Inviter

inviter.com

GuestQueue

GuestQueue

guestqueue.com

GruupMeet

GruupMeet

gruupmeet.com

Eventors

Eventors

eventors.com

Event Mender

Event Mender

eventmender.com

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