Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Jurnee» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

The global platform for all your team events. Access hundreds of cool experiences, book in minutes and streamline your internal processes all in one place. Set up your policies, define your budget and access hundreds of activities to make sure your teams stay connected wherever they are.

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Вебсайт: jurnee.io

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