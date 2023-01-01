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HelloSponsor

HelloSponsor

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: hellosponsor.com

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HelloSponsor is the leading cloud-based event management software that helps brands streamline and centralize all of the core processes of event planning and marketing. We are used by Fortune 500 companies and high-growth startups as a company-wide event-tracking system to manage sponsorships, trade shows, conferences, internal events, and more. The software is built from years of experience in the event marketing space. Collectively, our team has produced and managed 2,000+ events to date of all types and sizes.

Категорії:

Business
Event Planning Software

Вебсайт: hellosponsor.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «HelloSponsor». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Odoo

Odoo

odoo.com

Whova

Whova

whova.com

Wrike

Wrike

wrike.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Aisle Planner

Aisle Planner

aisleplanner.com

Tripleseat

Tripleseat

tripleseat.com

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

ExhibitDay

ExhibitDay

exhibitday.com

Event Staff

Event Staff

eventstaffapp.com

Eventeny

Eventeny

eventeny.com

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

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