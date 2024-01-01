myOnvent — це всеосяжна та інноваційна онлайн-платформа для подій і спільноти з великим досвідом проведення різноманітних подій онлайн або як гібридний компонент для особистих заходів (наукових конференцій, виставок і ярмарків, віртуальних конференцій тощо). Платформу myOnvent можна використовувати як одноразову подію, як віртуальне місце зустрічі для користувачів, щоб повернутися до 24/7/365, щоб переглянути всі архівні медіа-файли подій, або повністю інтегруватись у повсякденні комунікації вашої компанії як внутрішнє робоче місце. Наші клієнти походять з різних професій, починаючи від великих міжнародних корпорацій (Equinor, Visma), до місцевих компаній і регіональних мерій, до агентств ООН (ITU) та багато іншого.

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Вебсайт: myonvent.com

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