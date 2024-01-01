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myOnvent

myOnvent

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: myonvent.com

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myOnvent — це всеосяжна та інноваційна онлайн-платформа для подій і спільноти з великим досвідом проведення різноманітних подій онлайн або як гібридний компонент для особистих заходів (наукових конференцій, виставок і ярмарків, віртуальних конференцій тощо). Платформу myOnvent можна використовувати як одноразову подію, як віртуальне місце зустрічі для користувачів, щоб повернутися до 24/7/365, щоб переглянути всі архівні медіа-файли подій, або повністю інтегруватись у повсякденні комунікації вашої компанії як внутрішнє робоче місце. Наші клієнти походять з різних професій, починаючи від великих міжнародних корпорацій (Equinor, Visma), до місцевих компаній і регіональних мерій, до агентств ООН (ITU) та багато іншого.

Категорії:

Entertainment
Платформи віртуальних подій

Вебсайт: myonvent.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «myOnvent». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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Whova

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whova.com

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ON24

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Zoho Backstage

zoho.com

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Liveform

Liveform

livestorm.co

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Run The World

Run The World

runtheworld.today

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HeySummit

heysummit.com

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Superevent

superevent.com

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Whova

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Events Wallet

eventswallet.com

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Eventene

Eventene

eventene.com

Engagez

Engagez

engagez.com

Bettercast

Bettercast

bettercast.com.au

ViewStub

ViewStub

viewstub.com

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