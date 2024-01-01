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ExpoSim

ExpoSim

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Вебсайт: exposim.io

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ExpoSim — це інноваційна платформа для віртуальних подій з інтерактивними функціями, які допомагають проводити цікаві події. Завдяки настроюваним 3D віртуальним стендам, живому чату та відео, а також докладним звітам про залучення відвідувачів ExpoSim ідеально підходить для розміщення віртуальних виставок, виставок тощо. Наша головна цінність полягає в забезпеченні безперебійного, безпроблемного досвіду організації подій, що максимізує залученість відвідувачів і їхню експозицію. Ми також досліджуємо впровадження метавсесвіту, щоб вивести нашу платформу на новий рівень.

Категорії:

Entertainment
Платформи віртуальних подій

Вебсайт: exposim.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ExpoSim». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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Bizzabo

bizzabo.com

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solitics.com

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dealroomevents.com

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engagez.com

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