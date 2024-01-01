Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «ExpoSim» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

ExpoSim — це інноваційна платформа для віртуальних подій з інтерактивними функціями, які допомагають проводити цікаві події. Завдяки настроюваним 3D віртуальним стендам, живому чату та відео, а також докладним звітам про залучення відвідувачів ExpoSim ідеально підходить для розміщення віртуальних виставок, виставок тощо. Наша головна цінність полягає в забезпеченні безперебійного, безпроблемного досвіду організації подій, що максимізує залученість відвідувачів і їхню експозицію. Ми також досліджуємо впровадження метавсесвіту, щоб вивести нашу платформу на новий рівень.

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Вебсайт: exposim.io

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