Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Certain» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Certain надає провідну наскрізну платформу для проведення подій, яка дає змогу маркетологам надавати привабливі віртуальні та особисті враження для учасників.

Вебсайт: certain.com

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