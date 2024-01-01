Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Connect My Event» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Повністю настроювана платформа для проведення віртуальних і гібридних подій. Якою б не була ваша подія, якою б великою чи малою була ваша аудиторія, створюйте її по-своєму та організовуйте бездоганно. Конференції, живі виступи, презентації, торговельні виставки, виставки, прямі трансляції, академічні програми та багато іншого можна організовувати, керувати та проводити через нашу повністю керовану користувачем платформу

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Вебсайт: connectmyevent.com

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