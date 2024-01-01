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Connect My Event

Connect My Event

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Вебсайт: connectmyevent.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Повністю настроювана платформа для проведення віртуальних і гібридних подій. Якою б не була ваша подія, якою б великою чи малою була ваша аудиторія, створюйте її по-своєму та організовуйте бездоганно. Конференції, живі виступи, презентації, торговельні виставки, виставки, прямі трансляції, академічні програми та багато іншого можна організовувати, керувати та проводити через нашу повністю керовану користувачем платформу

Категорії:

Entertainment
Платформи віртуальних подій

Вебсайт: connectmyevent.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Connect My Event». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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