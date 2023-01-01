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Event Mender

Event Mender

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Вебсайт: eventmender.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

We’re building the go-to marketplace for event professionals to help them find the right platform and partner for their virtual or hybrid events. More coming soon!

Категорії:

Entertainment
Other Event Management Software

Вебсайт: eventmender.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Event Mender». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Paperless Post

Paperless Post

paperlesspost.com

Jurnee

Jurnee

jurnee.io

Inviter

Inviter

inviter.com

GuestQueue

GuestQueue

guestqueue.com

GruupMeet

GruupMeet

gruupmeet.com

Eventors

Eventors

eventors.com

Eventgroove

Eventgroove

eventgroove.com

Event Always

Event Always

eventalways.com

Elevent

Elevent

bookelevent.com

CONREGO

CONREGO

conrego.com

Confetti

Confetti

withconfetti.com

Chasma Event

Chasma Event

chasma.io

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