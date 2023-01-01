Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Magnetiq» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Magnetiq - the world's best launch management software. Manage contacts, events, fashion shows, email campaigns, digital showrooms, online newsrooms.

Вебсайт: magnetiq.io

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