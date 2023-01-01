Керуйте всіма своїми завданнями та подіями на одній дошці. Bordio — це онлайн-програма для ефективного управління часом, планування тижня, відстеження завдань і планування.

Вебсайт: bordio.com

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