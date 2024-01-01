Ping: найкращий менеджер завдань для менеджерів і команд! Організуйте та досягніть більшого: - Простий режим: легко організовуйте завдання та справи за допомогою максимально зручного інтерфейсу користувача. Залучайте свою команду без будь-яких турбот! - Розширений режим: плануйте та розставляйте пріоритети для завдань на сьогодні, найближчим часом чи пізніше, оптимізуючи процес керування. - Запис завдань на основі штучного інтелекту: перетворюйте свої висловлені ідеї на організовані завдання за допомогою передової технології ШІ. Підвищення продуктивності команди: - Проекти та групи: легко керуйте та організовуйте проекти. Встановлюйте залежності, призначайте завдання та ефективно співпрацюйте. - Розподіл завдань без зусиль: делегуйте завдання один на один, оптимізуючи робочий процес вашої команди без складних налаштувань. Випереджайте терміни: - Планування завдань: відкладайте завдання на конкретні майбутні дати, гарантуючи, що ви ніколи не пропустите важливі терміни. - Розумні сповіщення: отримуйте релевантні сповіщення, зосереджені на найважливіших у ваших завданнях, підвищуючи вашу продуктивність. - Зручний віджет: миттєво відкривайте та керуйте своїми справами за допомогою зручного віджета на телефоні. Інноваційні функції для максимальної ефективності: - AI Task Assistant: скористайтеся допомогою AI у назві завдань, їх розподілі та наданні покрокових інструкцій. - Основні інструменти: тримайте все під контролем за допомогою термінів, нагадувань, контрольних списків, вкладень, нотаток, чату та повторюваних завдань. - Слаба інтеграція: перетворюйте повідомлення на завдання без особливих зусиль, зберігаючи спілкування та організацію вашої команди в синхронізації. Чому Ping? - Спеціально для керівників і команд: ідеально підходить для керівників і команд, які цінують ефективність і простоту в управлінні завданнями. - Ефективність та інтуїтивно зрозумілість: відчуйте ідеальний баланс простих і розширених функцій, які задовольняють як базові, так і комплексні потреби керування завданнями. Почніть із Ping Today: змініть спосіб керування завданнями та справами. Приєднуйтесь до спільноти професіоналів, які досягають успіху з Ping!

Вебсайт: ping.tm

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