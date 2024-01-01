Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Ping» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Ping: найкращий менеджер завдань для менеджерів і команд!
Організуйте та досягніть більшого:
- Простий режим: легко організовуйте завдання та справи за допомогою максимально зручного інтерфейсу користувача. Залучайте свою команду без будь-яких турбот!
- Розширений режим: плануйте та розставляйте пріоритети для завдань на сьогодні, найближчим часом чи пізніше, оптимізуючи процес керування.
- Запис завдань на основі штучного інтелекту: перетворюйте свої висловлені ідеї на організовані завдання за допомогою передової технології ШІ.
Підвищення продуктивності команди:
- Проекти та групи: легко керуйте та організовуйте проекти. Встановлюйте залежності, призначайте завдання та ефективно співпрацюйте.
- Розподіл завдань без зусиль: делегуйте завдання один на один, оптимізуючи робочий процес вашої команди без складних налаштувань.
Випереджайте терміни:
- Планування завдань: відкладайте завдання на конкретні майбутні дати, гарантуючи, що ви ніколи не пропустите важливі терміни.
- Розумні сповіщення: отримуйте релевантні сповіщення, зосереджені на найважливіших у ваших завданнях, підвищуючи вашу продуктивність.
- Зручний віджет: миттєво відкривайте та керуйте своїми справами за допомогою зручного віджета на телефоні.
Інноваційні функції для максимальної ефективності:
- AI Task Assistant: скористайтеся допомогою AI у назві завдань, їх розподілі та наданні покрокових інструкцій.
- Основні інструменти: тримайте все під контролем за допомогою термінів, нагадувань, контрольних списків, вкладень, нотаток, чату та повторюваних завдань.
- Слаба інтеграція: перетворюйте повідомлення на завдання без особливих зусиль, зберігаючи спілкування та організацію вашої команди в синхронізації.
Чому Ping?
- Спеціально для керівників і команд: ідеально підходить для керівників і команд, які цінують ефективність і простоту в управлінні завданнями.
- Ефективність та інтуїтивно зрозумілість: відчуйте ідеальний баланс простих і розширених функцій, які задовольняють як базові, так і комплексні потреби керування завданнями.
Почніть із Ping Today: змініть спосіб керування завданнями та справами. Приєднуйтесь до спільноти професіоналів, які досягають успіху з Ping!
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