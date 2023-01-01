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nTask

nTask

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: ntaskmanager.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «nTask» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

nTask — це безкоштовна платформа для керування завданнями, яку розумні команди використовують, щоб робити більше. Єдине програмне забезпечення для керування проектами в Інтернеті, яке надає всі необхідні інструменти для планування наступного великого проекту. Керуйте всіма своїми завданнями, проектами, зустрічами тощо за допомогою єдиної гнучкої платформи, яка має все це. Зареєструйтеся сьогодні – це безкоштовно для всіх і назавжди.

Вебсайт: ntaskmanager.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «nTask». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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