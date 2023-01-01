WebCatalog
TaskOPad

TaskOPad

taskopad.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «TaskOPad» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Робимо роботу легкою та доступною. Ваш наскрізний додаток для керування проектами та завданнями. Перегляньте відео, щоб зрозуміти, чого можна досягти за допомогою TaskOPad, спеціального програмного забезпечення для керування завданнями.

Вебсайт: taskopad.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «TaskOPad». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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