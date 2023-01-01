Робимо роботу легкою та доступною. Ваш наскрізний додаток для керування проектами та завданнями. Перегляньте відео, щоб зрозуміти, чого можна досягти за допомогою TaskOPad, спеціального програмного забезпечення для керування завданнями.

Вебсайт: taskopad.com

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