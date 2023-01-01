За допомогою Basaas ви можете забезпечити безперебійну цифрову роботу для кожного співробітника, одночасно підвищуючи продуктивність. Basaas включає уніфіковане та інтегроване цифрове робоче місце та керування завданнями між програмами для підвищення вашої продуктивності. Ви можете підтримати кожного колегу за допомогою незалежного від пристрою цифрового робочого місця та розповсюджувати свої програми серед команд або відділів. Ви також можете інтегрувати всі інструменти керування завданнями в загальне рішення та спростити щоденні процедури для всіх співробітників в одному рішенні.

Вебсайт: basaas.com

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