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Basaas

Basaas

basaas.com

Користуватися вебзастосунком

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

За допомогою Basaas ви можете забезпечити безперебійну цифрову роботу для кожного співробітника, одночасно підвищуючи продуктивність. Basaas включає уніфіковане та інтегроване цифрове робоче місце та керування завданнями між програмами для підвищення вашої продуктивності. Ви можете підтримати кожного колегу за допомогою незалежного від пристрою цифрового робочого місця та розповсюджувати свої програми серед команд або відділів. Ви також можете інтегрувати всі інструменти керування завданнями в загальне рішення та спростити щоденні процедури для всіх співробітників в одному рішенні.

Вебсайт: basaas.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Basaas». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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